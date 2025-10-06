Soraya Martinez Ferrada défend son candidat

La cheffe d'Ensemble Montréal et candidate à la mairie, Soraya Martinez Ferrada, confirme qu'elle maintient la candidature d'Alexandre Giasson, malgré les propos haineux et disgracieux qu'il a tenus en ligne.
Elle insiste sur le fait que son candidat «s'est excusé» et qu'il a le droit à une «deuxième chance», arguant qu'il a le devoir de démontrer qu'il n'est plus la personne toxique qu'il était en ligne.
«Je ne banalise pas du tout. Je ne choisis pas le camp», dit-elle, se positionnant contre ce qu'elle appelle la «fausse moralité».
Écoutez Soraya Martinez Ferrada, cheffe d’Ensemble Montréal et candidate à la mairie de Montréal, parler de sa décision de défendre son candidat, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Je ne choisis pas de camp. Je dis que c'était complètement irrespectueux et complètement inacceptable. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui le reconnaît, qui a affronté ça et qui dit qu'il n'aurait jamais dû faire ça.»