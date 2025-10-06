Soraya Martinez Ferrada défend son candidat

La cheffe d'Ensemble Montréal et candidate à la mairie, Soraya Martinez Ferrada, confirme qu'elle maintient la candidature d'Alexandre Giasson, malgré les propos haineux et disgracieux qu'il a tenus en ligne.

Elle insiste sur le fait que son candidat «s'est excusé» et qu'il a le droit à une «deuxième chance», arguant qu'il a le devoir de démontrer qu'il n'est plus la personne toxique qu'il était en ligne.

«Je ne banalise pas du tout. Je ne choisis pas le camp», dit-elle, se positionnant contre ce qu'elle appelle la «fausse moralité».

Écoutez Soraya Martinez Ferrada, cheffe d’Ensemble Montréal et candidate à la mairie de Montréal, parler de sa décision de défendre son candidat, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.