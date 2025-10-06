 Aller au contenu
Arts et spectacles
Un 21e album «différent»

«Du haut de mes 60 ans»: le nouvel album de Mario Pelchat

par 98.5

0:00
11:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 octobre 2025 09:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Du haut de mes 60 ans»: le nouvel album de Mario Pelchat
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Mario Pelchat a voulu faire un 21e album «différent»: Du haut de mes 60 ans. L'album est une collection de duos avec des artistes qui l'inspirent, dont Ginette Reno, Garou, Patrick Bruel, Lynda Lemay et Bruno Pelletier.

Le chanteur, qui a dû s'organiser pour enregistrer aux quatre coins du globe - certaines voix ont été faites à Paris, d'autres dans son salon - s'est dit honoré que ces «pointures» acceptent de se joindre à lui.

Écoutez le chanteur Mario Pelchat aborder son nouvel album, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Moi, j'ai toujours carburé au talent des autres. J'aime les voix des autres et donc de mélanger la mienne à la leur, ça m'a fait un grand bien.» 

Mario Pelchat

La croisade pour les spectacles au vignoble

Mario Pelchat a profité de l'entrevue pour revenir sur la saga de son vignoble. Malgré l'interdiction de la Commission de protection du territoire agricole (CPTA), il a décidé de tenir ses spectacles cet été.

Son geste est une dénonciation claire: «Faut qu'une loi soit claire et qu'elle soit pour tout le monde.»

Il explique qu'il a vu des spectacles se dérouler dans des vergers et des vignobles tout autour de lui, alors que son propre site n'accueille que 250 personnes, sans nuire à l'agriculture.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Super Bowl : le ICE sera présent au spectacle de la mi-temps de Bad Bunny
Signé Lévesque
Super Bowl : le ICE sera présent au spectacle de la mi-temps de Bad Bunny
0:00
4:29
Sean «Diddy» Combs: condamnation à 4 ans de prison
Le Québec maintenant
Sean «Diddy» Combs: condamnation à 4 ans de prison
0:00
3:10

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les propos d'Alexandre Giasson: «C'est du vrai matériel de trolls»
Politique municipale
Les propos d'Alexandre Giasson: «C'est du vrai matériel de trolls»
«Participe donc à la solution au lieu de participer à la frustration!»
Le message de Luc Ferrandez à Éric Duhaime
«Participe donc à la solution au lieu de participer à la frustration!»
Patinage de vitesse: Marc Gagnon vise la meilleure récolte canadienne pour 2026
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: Marc Gagnon vise la meilleure récolte canadienne pour 2026
«Szon patrol»: les patrouilles masculinistes à l'oeuvre en Pologne
Une tendance inquiétante
«Szon patrol»: les patrouilles masculinistes à l'oeuvre en Pologne
«La meilleure semaine de vente de l'histoire de Taylor Swift» -Catherine Brisson
«The Life of a Showgirl»
«La meilleure semaine de vente de l'histoire de Taylor Swift» -Catherine Brisson
Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises
Travailleurs étrangers temporaires
Un cuisinier immigrant en Gaspésie pourrait devoir refaire ses valises
Nouveau portail d'inscription en garderie: «On est extrêmement prudent»
C'est la fin de La Place 0-5
Nouveau portail d'inscription en garderie: «On est extrêmement prudent»
Malgré les nombreuses demandes de Donald Trump, la guerre continue à Gaza
Vers un cessez-le-feu?
Malgré les nombreuses demandes de Donald Trump, la guerre continue à Gaza
«Le manque de jugement de Mme Martinez Ferrada m'inquiète» -Pierre Lessard-Blais
Le départ d'Alexandre Giasson réclamé
«Le manque de jugement de Mme Martinez Ferrada m'inquiète» -Pierre Lessard-Blais
Plusieurs collisions mortelles sur les routes impliquant des camionneurs
75% moins d'interceptions sur les routes
Plusieurs collisions mortelles sur les routes impliquant des camionneurs
Des records de chaleurs ont été battus dans plusieurs régions du Québec
L’impact des changements climatiques
Des records de chaleurs ont été battus dans plusieurs régions du Québec
«On va avoir une élection provinciale où ça va puer fort» -Régis Labeaume
Politique québécoise
«On va avoir une élection provinciale où ça va puer fort» -Régis Labeaume
Petites créances: vers une réduction des délais judiciaires à Montréal?
Moins d'attente
Petites créances: vers une réduction des délais judiciaires à Montréal?
Un projet de constitution pour le Québec?
Principe d’État-nation
Un projet de constitution pour le Québec?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30