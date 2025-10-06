Mario Pelchat a voulu faire un 21e album «différent»: Du haut de mes 60 ans. L'album est une collection de duos avec des artistes qui l'inspirent, dont Ginette Reno, Garou, Patrick Bruel, Lynda Lemay et Bruno Pelletier.

Le chanteur, qui a dû s'organiser pour enregistrer aux quatre coins du globe - certaines voix ont été faites à Paris, d'autres dans son salon - s'est dit honoré que ces «pointures» acceptent de se joindre à lui.

