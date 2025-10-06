Mario Pelchat a voulu faire un 21e album «différent»: Du haut de mes 60 ans. L'album est une collection de duos avec des artistes qui l'inspirent, dont Ginette Reno, Garou, Patrick Bruel, Lynda Lemay et Bruno Pelletier.
Le chanteur, qui a dû s'organiser pour enregistrer aux quatre coins du globe - certaines voix ont été faites à Paris, d'autres dans son salon - s'est dit honoré que ces «pointures» acceptent de se joindre à lui.
Écoutez le chanteur Mario Pelchat aborder son nouvel album, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Moi, j'ai toujours carburé au talent des autres. J'aime les voix des autres et donc de mélanger la mienne à la leur, ça m'a fait un grand bien.»
La croisade pour les spectacles au vignoble
Mario Pelchat a profité de l'entrevue pour revenir sur la saga de son vignoble. Malgré l'interdiction de la Commission de protection du territoire agricole (CPTA), il a décidé de tenir ses spectacles cet été.
Son geste est une dénonciation claire: «Faut qu'une loi soit claire et qu'elle soit pour tout le monde.»
Il explique qu'il a vu des spectacles se dérouler dans des vergers et des vignobles tout autour de lui, alors que son propre site n'accueille que 250 personnes, sans nuire à l'agriculture.