Chronique judiciaire

Le procès de civil de Gilbert Rozon s'est finalement conclu

Signé Lévesque

le 5 octobre 2025 08:55

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Le procès de civil de Gilbert Rozon s'est finalement conclu
Le procès civil de l'ancien magnat de l'humour Gilbert Rozon s'est finalement conclu la semaine dernière après dix mois d'audiences. / Christopher Katsarov / Adobe Stock

Le procès civil de l'ancien magnat de l'humour Gilbert Rozon s'est finalement conclu la semaine dernière après dix mois d'audiences. 

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Nicole Gibeault, juge à la retraite, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«La juge est consciente que c'est un procès qui a fait le tour pratiquement du monde, mais je peux vous garantir que jamais on ne lira dans la décision que monsieur Rozon a dit telle ou telle chose à l'extérieur de la cour, puis qu'on va prendre ça comme de la preuve, alors que c'est pour ça qu'il se servait toujours de son podium à l'extérieur. Il alimentait plein de théories.»

Nicole Gibeault

