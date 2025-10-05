Le consommateur, qui a un effet important sur le PIB, a accru son influence sur ce dernier au cours des dernières années.
Écoutez la chroniqueuse Isabelle Thibeault expliquer l'effet de la consommation des ménages, lors de sa chronique économique au micro de Denis Lévesque.
«Le consommateur fait partie d'un écosystème et contribue vraiment de façon importante au produit intérieur brut. Puis, souvent, on l'oublie. Présentement, le consommateur maintient la santé économique du Canada à 58 %. Si, demain matin, l'ensemble des consommateurs québécois et canadiens arrêtaient de consommer, l'économie canadienne s'écroulerait.»