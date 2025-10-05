 Aller au contenu
Économie
Chronique économique

«Le consommateur maintient la santé économique du Canada à 58%»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 5 octobre 2025 08:27

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Le consommateur maintient la santé économique du Canada à 58%»
Le consommateur, qui a un effet important sur le PIB, a accru son influence sur ce dernier au cours des dernières années. / Prostock-studio / Adobe Stock

Le consommateur, qui a un effet important sur le PIB, a accru son influence sur ce dernier au cours des dernières années. 

Écoutez la chroniqueuse Isabelle Thibeault expliquer l'effet de la consommation des ménages, lors de sa chronique économique au micro de Denis Lévesque. 

«Le consommateur fait partie d'un écosystème et contribue vraiment de façon importante au produit intérieur brut. Puis, souvent, on l'oublie. Présentement, le consommateur maintient la santé économique du Canada à 58 %. Si, demain matin, l'ensemble des consommateurs québécois et canadiens arrêtaient de consommer, l'économie canadienne s'écroulerait.»

Isabelle Thibeault

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

