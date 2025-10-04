 Aller au contenu
Modernisation du régime syndical

«C'est un bon coup de Duhaime de montrer un peu de solidarité envers Boulet»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 4 octobre 2025 09:00

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Alexis Samson
Alexis Samson

et autres

Le chef du Parti conservateur Éric Duhaime / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le chef du Parti conservateur Éric Duhaime est débarqué à Trois-Rivières cette semaine pour appuyer Jean-Boulet dans sa réforme syndicale, en lui remettant son livre Libérez-nous des syndicats!.

Écoutez le journaliste Alexis Samson brosser le portrait des nouvelles en Mauricie, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«C'est un bon coup d'Éric Duhaime de montrer un peu de solidarité envers Jean Boulet, sur le fait d'amener plus de transparence chez les syndicats. Ça fait énormément jaser.»

Alexis Samson

Écoutez ensuite le journaliste Jean-Sébastien Hammal discuter des nouvelles en Estrie, dont une tradition universitaire qui dérange à Lennoxville, celle de brûler des divans.

