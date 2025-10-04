Modernisation du régime syndical

Le chef du Parti conservateur Éric Duhaime est débarqué à Trois-Rivières cette semaine pour appuyer Jean-Boulet dans sa réforme syndicale, en lui remettant son livre Libérez-nous des syndicats!.
Écoutez le journaliste Alexis Samson brosser le portrait des nouvelles en Mauricie, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est un bon coup d'Éric Duhaime de montrer un peu de solidarité envers Jean Boulet, sur le fait d'amener plus de transparence chez les syndicats. Ça fait énormément jaser.»
Écoutez ensuite le journaliste Jean-Sébastien Hammal discuter des nouvelles en Estrie, dont une tradition universitaire qui dérange à Lennoxville, celle de brûler des divans.