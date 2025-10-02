En plein jour dans un Starbucks

Charalambos Theologou alias «Bobby le Grec», membre important du crime organisé, a été tué par balles mercredi dans un Starbucks de Laval.
Deux de ses proches ont également été atteints par des coups de feu, mais leur vie n'est pas en danger.
Cette attaque s'est déroulée en plein jour devant plusieurs clients du commerce.
Écoutez Daniel Renaud, journaliste d'enquête de La Presse, spécialisé dans le crime organisé, et Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, commenter ce meurtre au micro de Patrick Lagacé.
«J'ai parlé avec plusieurs policiers qui le décrivaient comme le roi de Laval, comme étant le ciment entre les briques qui représentent tous les groupes criminels.»
Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour éviter que ce genre de situation ne survienne à nouveau? L'ancien policier Ian Lafrenière souligne que c'est impossible de tous les prévenir, mais que le gouvernement peut faire sa part.
«Concrètement, c'est de maintenir la pression contre le crime organisé. [...] De mettre de la pression sur le crime organisé, c'est la solution.»
Il compte d'ailleurs mettre sur pied un plan au cours des prochains jours.