En plein jour dans un Starbucks

Charalambos Theologou alias «Bobby le Grec», membre important du crime organisé, a été tué par balles mercredi dans un Starbucks de Laval.

Deux de ses proches ont également été atteints par des coups de feu, mais leur vie n'est pas en danger.

Cette attaque s'est déroulée en plein jour devant plusieurs clients du commerce.

Écoutez Daniel Renaud, journaliste d'enquête de La Presse, spécialisé dans le crime organisé, et Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, commenter ce meurtre au micro de Patrick Lagacé.