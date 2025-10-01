 Aller au contenu
Société
Commission Gallant

SAAQclic: «C’est une organisation mise sous tutelle par un technocrate»

par 98.5

0:00
6:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 08:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
SAAQclic: «C’est une organisation mise sous tutelle par un technocrate»
La commission Gallant se poursuit. / PC/Jacques Boissinot

La commission Gallant se poursuit et l’ombre de Karl Malenfant, l’ex-responsable du virage numérique à la SAAQ, continue de planer sur les travaux.

L’expert Jacques Bourgault, professeur associé à l’ENAP, affirme que l’échec du projet SAAQClic est avant tout une défaillance organisationnelle, mais que Karl Malenfant a exercé une influence démesurée au sein de la société d’État.

Il évoque une «vision tunnel» et un gestionnaire «protégé par son noyau dur», qui aurait manipulé les rapports internes pour minimiser les risques du projet.

Écoutez Jacques Bourgault, professeur associé à l’École nationale d’administration publique (ENAP), qui a témoigné comme expert à la commission Gallant, commenter les travaux au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

«C'est l'erreur d'une organisation, mais une organisation qui a été mise sous tutelle par une espèce de technocrate de projet, Karl Malenfant, qui avait une vision tunnel, une vision tunnel qui était centrée sur sur le mirage d'un résultat facile, alors que ce n'était pas du tout possible de faire un résultat facile alors que les besoins ont été dramatiquement sous-estimés.»

Jacques Bourgault

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Saint-Césaire, future capitale québécoise des mariages?
Lagacé le matin
Saint-Césaire, future capitale québécoise des mariages?
0:00
5:26
Une entrepreneure québécoise déplore les impacts de la grève chez Postes Canada
Lagacé le matin
Une entrepreneure québécoise déplore les impacts de la grève chez Postes Canada
0:00
3:57

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«La résilience, c'est un couteau à double tranchant» -Simon Delisle
Il sort son livre «Invincible»
«La résilience, c'est un couteau à double tranchant» -Simon Delisle
Trump et Hegseth devant des généraux: «Toute la scène sortait d'un film»
Discours hautement partisan
Trump et Hegseth devant des généraux: «Toute la scène sortait d'un film»
François Legault «a décidé de faire un discours qui produit beaucoup de vent»
Rentrée parlementaire
François Legault «a décidé de faire un discours qui produit beaucoup de vent»
Canadiens-Sénateurs: «C'était le festival de la taloche»
Plusieurs batailles et coups violents
Canadiens-Sénateurs: «C'était le festival de la taloche»
Les 50 meilleures chansons «house» de tous les temps
Selon «Billboard»
Les 50 meilleures chansons «house» de tous les temps
Sora2: «Ça va révolutionner le monde de l'intelligence artificielle vidéo»
OpenAI
Sora2: «Ça va révolutionner le monde de l'intelligence artificielle vidéo»
Saint-Césaire, future capitale québécoise des mariages?
Un candidat à la mairie voit grand
Saint-Césaire, future capitale québécoise des mariages?
«Struggle meals»: quand l’inflation force les familles à se nourrir autrement
Insécurité alimentaire
«Struggle meals»: quand l’inflation force les familles à se nourrir autrement
Droits de douane: «Ça rend notre bois moins compétitif, mais...»
10% sur les importations de bois d'oeuvre
Droits de douane: «Ça rend notre bois moins compétitif, mais...»
Meurtre résolu: «C'était un incontournable de leur annoncer en personne»
Mort de Valérie Leblanc
Meurtre résolu: «C'était un incontournable de leur annoncer en personne»
Rentrée parlementaire: «Le Québec, ce n'est pas le Canada» -Simon Jolin-Barrette
Dernière année du mandat de la CAQ
Rentrée parlementaire: «Le Québec, ce n'est pas le Canada» -Simon Jolin-Barrette
Le Hamburger Helper retrouve ses lettres de noblesse
Les ventes en hausse de 15% aux États-Unis
Le Hamburger Helper retrouve ses lettres de noblesse
Syndicats et islamistes radicaux: «Il s'est trouvé deux adversaires»
Discours d'ouverture de François Legault
Syndicats et islamistes radicaux: «Il s'est trouvé deux adversaires»
Une entrepreneure québécoise déplore les impacts de la grève chez Postes Canada
Hausse des frais de livraison
Une entrepreneure québécoise déplore les impacts de la grève chez Postes Canada
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00