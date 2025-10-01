La commission Gallant se poursuit et l’ombre de Karl Malenfant, l’ex-responsable du virage numérique à la SAAQ, continue de planer sur les travaux.

L’expert Jacques Bourgault, professeur associé à l’ENAP, affirme que l’échec du projet SAAQClic est avant tout une défaillance organisationnelle, mais que Karl Malenfant a exercé une influence démesurée au sein de la société d’État.

Il évoque une «vision tunnel» et un gestionnaire «protégé par son noyau dur», qui aurait manipulé les rapports internes pour minimiser les risques du projet.

Écoutez Jacques Bourgault, professeur associé à l’École nationale d’administration publique (ENAP), qui a témoigné comme expert à la commission Gallant, commenter les travaux au micro de Patrick Lagacé, mercredi.