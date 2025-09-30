Le hockey des Canadiens

Régis Labeaume, l'ancien maire de Québec, discute de son legs majeur, le Centre Vidéotron, avec Martin McGuire et Dany Dubé, lors du deuxième entracte du match entre les Canadiens et les Sénateurs disputé à Québec.
Les sujets discutés
- Un aréna construit pour 370 millions de dollars qui coûterait aujourd’hui environ quelque 800 millions $
- La fierté des citoyens, l’importance de l’aréna pour la ville, son utilisation pour les Remparts, les spectacles, ainsi que l’intérêt croissant pour une équipe professionnelle de hockey féminin à Québec.
- La croissance démographique de la région approche un million d’habitants et l’essor économique local est à la hausse.