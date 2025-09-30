L'humoriste de la relève Charles Brunet s'apprête à entamer une tournée du Québec à l'occasion de son nouveau spectacle le Très très bon show.

Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux où il poste régulièrement des sketchs visionnés par des centaines de milliers de personnes. On a notamment pu le voir incarner le personnage de Lil PCU dans une vidéo virale avec Arnaud Soly.

Mais malgré la popularité de ses publications, c'est la scène qui l'attire le plus: «Moi, mon amour, c'est le stand-up».

Écoutez le jeune humoriste Charles Brunet, âgé de 25 ans, parler de sa carrière et de son nouveau spectacle le Très très bon show, mardi, avec Patrick Lagacé.