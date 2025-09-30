 Aller au contenu
Le «Très très bon show» de Charles Brunet

Lagacé le matin

le 30 septembre 2025 09:55

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

L'humoriste de la relève Charles Brunet s'apprête à entamer une tournée du Québec à l'occasion de son nouveau spectacle le Très très bon show.

Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux où il poste régulièrement des sketchs visionnés par des centaines de milliers de personnes. On a notamment pu le voir incarner le personnage de Lil PCU dans une vidéo virale avec Arnaud Soly.

Mais malgré la popularité de ses publications, c'est la scène qui l'attire le plus: «Moi, mon amour, c'est le stand-up». 

Écoutez le jeune humoriste Charles Brunet, âgé de 25 ans, parler de sa carrière et de son nouveau spectacle le Très très bon show, mardi, avec Patrick Lagacé.

«Parce que le web, oui, ok, t'as comme l'impression de rejoindre des gens, puis les commentaires, mais c'est pas une expérience humaine. Tandis que le stand-up, ça te fait vivre.»

Charles Brunet

