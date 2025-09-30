En raison de la guerre tarifaire

Vous devez acheter une nouvelle voiture? Préparez votre portefeuille. Le prix des véhicules neufs et usagés a déjà commencé à augmenter, gracieuseté de la guerre tarifaire avec les États-Unis.
Écoutez Benoit Charette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile et animateur de Ça tient la route, qui explique pourquoi au micro de Patrick Lagacé.
«On a vendu tout ce qu'on pouvait vendre de véhicules avant que les tarifs entrent en force. Donc, on a donné certains rabais sur des modèles qu'on avait gardés, on a vendu ce qui a été acheté avant que les tarifs prennent effet et là, c'est parti.»