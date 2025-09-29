Les attentes des Sénateurs en 2024-2025

Il y a peu de luttes au camp préparatoire des Sénateurs d'Ottawa qui seront les adversaires des Canadiens de Montréal, mardi soir, à Québec.
Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs au 104.7, Marc Legault, commenter la sittuation au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les joueurs se battent pour les postes de 12ᵉ, 13ᵉ et 14ᵉ attaquant et peut-être de sixième ou septième défenseur;
- Quelques gros canons à l'attaque des Sénateurs ne seront pas de la partie à Québec;
- Les attentes de l’organisation: atteindre les séries éliminatoires et dépasser le premier tour;
- L'ancien entraîneur Jacques Martin demeure conseiller au sein de l'organisation;
- Shane Pinto, en fin de contrat, pourrait devenir le centre numéro deux;
- Aucune distraction contractuelle majeure n’est attendue en début de saison.