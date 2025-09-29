 Aller au contenu
Les attentes des Sénateurs en 2024-2025

«Plus qu'une participation au premier tour des séries» -Marc Legault

par 98.5 Sports

0:00
8:09

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 septembre 2025 20:41

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Marc Legault
Marc Legault
«Plus qu'une participation au premier tour des séries» -Marc Legault
Marc Legault / Cogeco Média

Il y a peu de luttes au camp préparatoire des Sénateurs d'Ottawa qui seront les adversaires des Canadiens de Montréal, mardi soir, à Québec.

Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs au 104.7, Marc Legault, commenter la sittuation au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les joueurs se battent pour les postes de 12ᵉ, 13ᵉ et 14ᵉ attaquant et peut-être de sixième ou septième défenseur;
  • Quelques gros canons à l'attaque des Sénateurs ne seront pas de la partie à Québec;
  • Les attentes de l’organisation: atteindre les séries éliminatoires et dépasser le premier tour;
  • L'ancien entraîneur Jacques Martin demeure conseiller au sein de l'organisation;
  • Shane Pinto, en fin de contrat, pourrait devenir le centre numéro deux;
  • Aucune distraction contractuelle majeure n’est attendue en début de saison.

