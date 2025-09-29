Les attentes des Sénateurs en 2024-2025

Il y a peu de luttes au camp préparatoire des Sénateurs d'Ottawa qui seront les adversaires des Canadiens de Montréal, mardi soir, à Québec.

Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs au 104.7, Marc Legault, commenter la sittuation au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés