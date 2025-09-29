«Sauvage», nouveau one-man-show

François Bellefeuille présente Sauvage, son troisième one-man-show, dont la première a lieu à l'Olympia, Montréal, mardi.

Il explique que son style scénique, axé sur l’authenticité et le rire viscéral, s’est affiné depuis Le faucon, et il privilégie désormais le stand-up sans écrans.

Bellefeuille évoque l’évolution de l’humour québécois, l’importance des réseaux sociaux pour les jeunes humoristes et l’impact de la température et de l’ambiance sur la réussite d’un spectacle, notamment au Bordel Comédie Club.

