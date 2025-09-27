Le hockey des Canadiens

Alex Newhook a marqué pour le Canadien, qui mène 1-0 contre les Maple Leafs à Toronto.

Dany Dubé discute de l'importance du classement à l’Action de grâce américaine, des performances des Canadiens en division Atlantique, de l’urgence ressentie par l’entraîneur Martin St-Louis, et des statistiques clés comme le différentiel négatif.

Marc-André Fleury joue un match marquant à Pittsburgh, Mason McTavish signe avec les Ducks d’Anaheim pour 7 millions par an, et le Wild du Minnesota tente de prolonger Kirill Kaprizov malgré une offre de 128 millions rejetée.

Écoutez le premier entracte du match de présaison entre les Canadiens et les Maple Leafs, avec Dany Dubé et Martin McGuire.