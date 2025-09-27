 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Premier entracte: objectif meilleur classement au «Thanksgiving» en 2025

par 98.5

0:00
9:35

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 27 septembre 2025 20:08

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Premier entracte: objectif meilleur classement au «Thanksgiving» en 2025
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Alex Newhook a marqué pour le Canadien, qui mène 1-0 contre les Maple Leafs à Toronto.

Dany Dubé discute de l'importance du classement à l’Action de grâce américaine, des performances des Canadiens en division Atlantique, de l’urgence ressentie par l’entraîneur Martin St-Louis, et des statistiques clés comme le différentiel négatif.

Marc-André Fleury joue un match marquant à Pittsburgh, Mason McTavish signe avec les Ducks d’Anaheim pour 7 millions par an, et le Wild du Minnesota tente de prolonger Kirill Kaprizov malgré une offre de 128 millions rejetée.

Écoutez le premier entracte du match de présaison entre les Canadiens et les Maple Leafs, avec Dany Dubé et Martin McGuire. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On s’est fait surclasser par les Maple Leafs» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«On s’est fait surclasser par les Maple Leafs» -Martin St-Louis
0:00
6:27
Avant-match: les jeunes Canadiens contre l'équipe A des Maple Leafs
Le hockey des Canadiens
Avant-match: les jeunes Canadiens contre l'équipe A des Maple Leafs
0:00
48:41

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
Avant-match: les jeunes Canadiens contre l'équipe A des Maple Leafs
Le hockey des Canadiens
Avant-match: les jeunes Canadiens contre l'équipe A des Maple Leafs
«Ce soir, c’était l’absence totale d’implication du côté des Canadiens»
Maple Leafs 7 - Canadiens 2
«Ce soir, c’était l’absence totale d’implication du côté des Canadiens»
«On s’est fait surclasser par les Maple Leafs» -Martin St-Louis
Toronto 7 - Montréal 2
«On s’est fait surclasser par les Maple Leafs» -Martin St-Louis
«Je m'attends à ce que Noah Dobson en donne plus»
Le commentaire de Dany Dubé
«Je m'attends à ce que Noah Dobson en donne plus»
Auston Matthews peut-il rebondir malgré l'absence de Mitch Marner?
Le hockey de la LNH
Auston Matthews peut-il rebondir malgré l'absence de Mitch Marner?
«Hughes et Gorton m'aident beaucoup avec les alignements en présaison»
Le hockey des Canadiens
«Hughes et Gorton m'aident beaucoup avec les alignements en présaison»
«Les gars ont joué un excellent match ce soir» -Martin St-Louis
Canadiens-Flyers
«Les gars ont joué un excellent match ce soir» -Martin St-Louis
«Tobie Paquette-Bisson était une belle surpise pour moi» -Dany Dubé
Après-match Canadiens-Flyers
«Tobie Paquette-Bisson était une belle surpise pour moi» -Dany Dubé
«Le deuxième centre des Canadiens se trouve probablement dans une autre équipe»
Le commentaire de Dany Dubé
«Le deuxième centre des Canadiens se trouve probablement dans une autre équipe»
«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH»
Blessé dès le premier jour du camp
«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH»
«La LNH, c’est une chose, mais jouer pour les Canadiens, c’est un autre niveau»
Entrevue avec Zachary Bolduc
«La LNH, c’est une chose, mais jouer pour les Canadiens, c’est un autre niveau»
«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
Solide performance devant la cage du CH
«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
Owen Beck: «Il a une maturité que je remarque» -Martin St-Louis
Victoire de 2-1 du CH
Owen Beck: «Il a une maturité que je remarque» -Martin St-Louis
Encore du travail à faire pour les trios du CH
Analyse de Dany Dubé
Encore du travail à faire pour les trios du CH
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le hockey des Canadiens
En direct
Le hockey des Canadiens
En ondes jusqu’à 22:00