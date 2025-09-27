Éventail de choix restreint

Face à un éventail de choix limités, les jeunes éprouvent de plus en plus de difficulté à se trouver un emploi, révélait vendredi un article de La Presse.
Ce phénomène entre en contraste avec l'importante pénurie de main-d'œuvre qui affectait le Québec quelques années auparavant.
Écoutez Maxime Bergron, journaliste à La Presse, expliquer le phénomène, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Les plus touchés, c'est les 15-19 ans, donc les ados, ceux qui cherchaient des jobines. Plusieurs raisons qui expliquent ça. L'automatisation, ça a quand même joué un rôle. Les caisses automatiques, par exemple, ont remplacé bon nombre d'employés au bas de l'échelle, incluant des jeunes.»