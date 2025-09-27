Éventail de choix restreint

Face à un éventail de choix limités, les jeunes éprouvent de plus en plus de difficulté à se trouver un emploi, révélait vendredi un article de La Presse.

Ce phénomène entre en contraste avec l'importante pénurie de main-d'œuvre qui affectait le Québec quelques années auparavant.

