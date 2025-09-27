Caucus présessionnel de la CAQ

La CAQ a tenu son caucus présessionnel sous le signe de l'unité, vendredi, à Gatineau, malgré la période difficile que traverse présentement le gouvernement du Québec.
Écoutez Philip Rodrigue-Comeau, journaliste pour Cogeco nouvelle, brosser le portrait de cet évènement et discuter du congrès national du parti qui se tient au cours de la fin de semaine.
«On peut parler d'un vent de face qui souffle sur le gouvernement Legault. Malgré tout ça, devant les micros, devant les caméras, c'était l'unité. Aucun élu caquiste qui n'a osé remettre en question le leadership de monsieur Legault. Mais en coulisses, c'est un peu différent. D'abord, le collègue Louis Lacroix parlait de députés qui auraient souhaité un vote de confiance sur le leadership de François Legault.»