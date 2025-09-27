 Aller au contenu
Sports
Victoire de 38-20 contre les Stampeders

Retour d'Alexander : «Ça a tellement fait du bien aux Alouettes»

par 98.5

0:00
3:30

Entendu dans

Même le week-end

le 27 septembre 2025 08:18

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Retour d'Alexander : «Ça a tellement fait du bien aux Alouettes»
Davis Alexander, quart-arrière partant des Alouettes de Montréal, a mené son équipe à une victoire de 38-20 vendredi face aux Stampeders de Calgary, après 9 semaines d'absence. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Davis Alexander, quart-arrière partant des Alouettes de Montréal, a mené son équipe à une victoire de 38-20 vendredi face aux Stampeders de Calgary, après 9 semaines d'absence.

Écoutez Jean-Sébastien Hammal brosser le portrait de cette rencontre au Stade Percival-Molson, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive. 

«Le quart arrière numéro un, qui était de retour de sa blessure, ça a tellement fait du bien dans juste le non-verbal des Alouettes. On voyait le plaisir que ses joueurs avaient sur le terrain hier.»

Jean-Sébastien Hammal

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Davis Alexander admet qu'il est retourné au jeu trop rapidement cet été
Le Football des Alouettes
Davis Alexander admet qu'il est retourné au jeu trop rapidement cet été
0:00
30:14
Défaite de 7-2 du CH: «Pas vraiment de joueurs qui ont bien paru»
Lagacé le matin
Défaite de 7-2 du CH: «Pas vraiment de joueurs qui ont bien paru»
0:00
3:41

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Quelques idées de sorties abordables à Montréal!
Chronique culturelle
Quelques idées de sorties abordables à Montréal!
Comment suivre l'actualité sans souffrir d'anxiété?
Trucs de pros
Comment suivre l'actualité sans souffrir d'anxiété?
«Un petit groupe d'individus souhaiterait agir à titre d'agent perturbateur»
Rassemblements pour Nooran Rezayi
«Un petit groupe d'individus souhaiterait agir à titre d'agent perturbateur»
«Drainville donne de l'espace pour respirer aux constructeurs» -Benoit Charette,
Ventes de véhicule électrique en 2035
«Drainville donne de l'espace pour respirer aux constructeurs» -Benoit Charette,
De plus en plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi
Éventail de choix restreint
De plus en plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi
Coupe du monde de rugby : les Canadiennes en finale contre l'Angleterre
Même le week-end
Coupe du monde de rugby : les Canadiennes en finale contre l'Angleterre
«C'est un documentaire choc qui donne un visage humain à la fraude»
Documentaire Le prince charmant n’existe pas
«C'est un documentaire choc qui donne un visage humain à la fraude»
La contraception plus difficile d'accès pour les femmes immigrantes au Québec
Étude d'une équipe de recherche à l'UQAM
La contraception plus difficile d'accès pour les femmes immigrantes au Québec
«Le véritable auditoire de Donald Trump reste son écosystème»
Discours de Trump à l’ONU
«Le véritable auditoire de Donald Trump reste son écosystème»
Un premier traitement pour ralentir la maladie d’Huntington
Maladie grave et dévastatrice pour le cerveau
Un premier traitement pour ralentir la maladie d’Huntington
Uh ho : un 8e album pour Patrick Watson
Chronique culturelle
Uh ho : un 8e album pour Patrick Watson
«Devant les micros du moins, c'était l'unité» -Philip Rodrigue-Comeau
Caucus présessionnel de la CAQ
«Devant les micros du moins, c'était l'unité» -Philip Rodrigue-Comeau
«On s'enfonce de plus en plus dans une spirale à Postes Canada»
Réforme en profondeur
«On s'enfonce de plus en plus dans une spirale à Postes Canada»
Une chanson québécoise de 2012 rayonne dans un film sur Netflix
Chronique culturelle
Une chanson québécoise de 2012 rayonne dans un film sur Netflix
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00