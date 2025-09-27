Victoire de 38-20 contre les Stampeders

Davis Alexander, quart-arrière partant des Alouettes de Montréal, a mené son équipe à une victoire de 38-20 vendredi face aux Stampeders de Calgary, après 9 semaines d'absence.

Écoutez Jean-Sébastien Hammal brosser le portrait de cette rencontre au Stade Percival-Molson, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive.