Les scénarios revus à la baisse

Les scénarios démographiques des prochaines années au Québec ont été revus à la baisse. En 2024, on prévoyait autour de 10 millions d'habitants d'ici 2050, alors que la dernière estimation prévoit plutôt une stagnation autour de 9 millions d'habitants.

La baisse de fécondité peut expliquer en partie cette prévision qui pourrait encore être amenée à évoluer en raison des nouvelles restrictions en matière d'immigration.

Écoutez Richard Marcoux, professeur titulaire au département de sociologie de l’Université Laval, démographe et directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone, aborder le futur démographique de la province, vendredi, à La commission.