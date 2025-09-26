Le film Seule au front fait son arrivée dans les salles de cinéma du Québec. L'oeuvre est largement inspirée de la vie de Sandra Perron, la première femme officière de l'infanterie canadienne.
Écoutez la critique de Catherine Brisson au micro de Patrick Lagacé, vendredi.
«C'est une pionnière, une battante courageuse, une guerrière. Ça vaut la peine de découvrir son histoire dans ce film.»
Est-ce que ça vaut la peine de l'écouter? Ouais, mais...
