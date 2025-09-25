Écoutez Catherine Brisson aborder l’adaptation théâtrale du film culte «Québec-Montréal», réalisé par Ricardo Trogi et scénarisé par Patrice Robitaille, présentée au Théâtre Maisonneuve à Montréal jusqu’au 28 septembre, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La pièce met en vedette Charlotte Aubin, Catherine Brunet, Louis Carrière, Simon Pigeon, Antoine Pilon et Pierre-Luc Funk, et revisite les thèmes des relations amoureuses et de la jeunesse québécoise, tout en conservant l’humour et l’esprit du film original.