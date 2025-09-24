Les amateurs de sports

Est-ce que Cole Caufield peut devenir un marqueur de plus de 40 buts ?
La saison dernière, le petit attaquant américain a inscrit 37 filets, un record personnel.
Que lui manque-t-il pour atteindre le prochain niveau ?
Écoutez à ce sujet Danièle Sauvageau, DG de la Victoire de Montréal et experte hockey, au micro de Mario Langlois, mercredi, aux Amateurs de sports.
«S’il se positionne davantage dans l’enclave, Caufield peut marquer 40-45 buts...»
Autres sujets abordés:
- «Je le connaissais peu, mais j’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu de Veleno.»
- La situation des gardiens de buts et des défenseurs chez les Canadiens.