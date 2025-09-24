Les amateurs de sports

Est-ce que Cole Caufield peut devenir un marqueur de plus de 40 buts ?

La saison dernière, le petit attaquant américain a inscrit 37 filets, un record personnel.

Que lui manque-t-il pour atteindre le prochain niveau ?

Écoutez à ce sujet Danièle Sauvageau, DG de la Victoire de Montréal et experte hockey, au micro de Mario Langlois, mercredi, aux Amateurs de sports.