Les Canadiens conservent leur fiche parfaite dans ce calendrier préparatoire grâce à une victoire de 4 à 2, mardi, contre les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.

Écoutez l'après-match Canadiens-Flyers en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé. Le duo d'animateurs du hockey des Canadiens s'est également entretenu avec Zachary Bolduc, Nick Suzuki, Florian Xhekaj et Jakub Dobes.