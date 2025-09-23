 Aller au contenu
Hockey
Après-match Canadiens-Flyers

«Tobie Paquette-Bisson était une belle surpise pour moi» -Dany Dubé

par 98.5

0:00
16:27

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 23 septembre 2025 22:05

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Tobie Paquette-Bisson était une belle surpise pour moi» -Dany Dubé
Après avoir passé une saison dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay, Bisson-Paquette est de retour dans le giron des Canadiens. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Les Canadiens conservent leur fiche parfaite dans ce calendrier préparatoire grâce à une victoire de 4 à 2, mardi, contre les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.

Écoutez l'après-match Canadiens-Flyers en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé. Le duo d'animateurs du hockey des Canadiens s'est également entretenu avec Zachary Bolduc, Nick Suzuki, Florian Xhekaj et Jakub Dobes.

 

«J'ai aimé son match. J'ai trouvé que c'est un vrai compétiteur. Tu sais, il y avait vraiment cette intensité dans toutes les situations : engagement en un contre un, utilisation de son bâton, et il n'hésitait pas à transporter la rondelle. Donc, écoute, Tobie Paquette-Bisson était une belle surprise pour moi, surtout pour le match de ce soir.»

Dany Dubé

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH»
Le hockey des Canadiens
«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH»
0:00
9:32

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Les gars ont joué un excellent match ce soir» -Martin St-Louis
Canadiens-Flyers
«Les gars ont joué un excellent match ce soir» -Martin St-Louis
«Le deuxième centre des Canadiens se trouve probablement dans une autre équipe»
Le commentaire de Dany Dubé
«Le deuxième centre des Canadiens se trouve probablement dans une autre équipe»
«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH»
Le hockey des Canadiens
«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH»
«La LNH, c’est une chose, mais jouer pour les Canadiens, c’est un autre niveau»
Entrevue avec Zachary Bolduc
«La LNH, c’est une chose, mais jouer pour les Canadiens, c’est un autre niveau»
«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
Solide performance devant la cage du CH
«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
Owen Beck: «Il a une maturité que je remarque» -Martin St-Louis
Victoire de 2-1 du CH
Owen Beck: «Il a une maturité que je remarque» -Martin St-Louis
Encore du travail à faire pour les trios du CH
Analyse de Dany Dubé
Encore du travail à faire pour les trios du CH
Sidney Crosby: «À 38 ans, c'est le plus jeune parmi les vétérans de la LNH»
Portera-t-il un jour l'uniforme du CH?
Sidney Crosby: «À 38 ans, c'est le plus jeune parmi les vétérans de la LNH»
Quel genre de saison aura Ivan Demidov?
Le CH débute son calendrier préparatoire
Quel genre de saison aura Ivan Demidov?
«Son empreinte est partout dans le vestiaire» -Nick Suzuki
La contribution de David Savard
«Son empreinte est partout dans le vestiaire» -Nick Suzuki
«Les Canadiens sont au début de leur courbe ascendante»
Le meilleur est à venir pour le Tricolore
«Les Canadiens sont au début de leur courbe ascendante»
«Ça prend de plus gros joueurs, plus robustes» - Dany Dubé
Le commentaire de Dany
«Ça prend de plus gros joueurs, plus robustes» - Dany Dubé
Le vent a tourné dans la bataille de l’Ontario
Les séries de la LNH
Le vent a tourné dans la bataille de l’Ontario
«Une série commence avec une équipe qui perd à la maison» -Pierre-Luc Dubois
Canadiens 2 - Capitals 5
«Une série commence avec une équipe qui perd à la maison» -Pierre-Luc Dubois
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00