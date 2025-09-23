Les Canadiens conservent leur fiche parfaite dans ce calendrier préparatoire grâce à une victoire de 4 à 2, mardi, contre les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.
Écoutez l'après-match Canadiens-Flyers en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé. Le duo d'animateurs du hockey des Canadiens s'est également entretenu avec Zachary Bolduc, Nick Suzuki, Florian Xhekaj et Jakub Dobes.
«J'ai aimé son match. J'ai trouvé que c'est un vrai compétiteur. Tu sais, il y avait vraiment cette intensité dans toutes les situations : engagement en un contre un, utilisation de son bâton, et il n'hésitait pas à transporter la rondelle. Donc, écoute, Tobie Paquette-Bisson était une belle surprise pour moi, surtout pour le match de ce soir.»