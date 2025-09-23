Le hockey des Canadiens

Vingt-quatre heures après avoir eu le dessus sur les Penguins de Pittsburgh au terme d’un duel de gardiens épique, les Canadiens reçoivent les Flyers de Philadelphie.
À l'instar des Canadiens, les Flyers ont remporté leur premier match préparatoire, dimanche dernier, face aux Islanders de New York.
Quelle équipe se sauvera avec la victoire ce soir?
Déroulement de la partie
Première période
Les Canadiens s’imposent rapidement au cours de la première période grâce à un puissant lancer de Cole Caufield.
Lane Hutson et Nick Suzuki sont les passeurs sur le premier but de la saison préparatoire du numéro 13.
En milieu de deuxième période, Florian Xhekaj surprend la vigilance de Samuel Ersson pour inscrire son premier but devant son frère, qui est en uniforme, et sa mère, venue spécialement pour voir ses fils à l’œuvre.
Tyler Thorpe et Luke Tuch obtiennent les passes sur la séquence.
Après 20 minutes de jeu au Centre Bell, les Canadiens ont les devants 2 à 0 sur les Flyers.
Jakub Dobes a repoussé les cinq lancers des Flyers au cours de ce premier engagement.
Deuxième période
Plus de détails à venir...