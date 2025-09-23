Vingt-quatre heures après avoir eu le dessus sur les Penguins de Pittsburgh au terme d’un duel de gardiens épique, les Canadiens reçoivent les Flyers de Philadelphie.

À l'instar des Canadiens, les Flyers ont remporté leur premier match préparatoire, dimanche dernier, face aux Islanders de New York.

Quelle équipe se sauvera avec la victoire ce soir?

Écoutez le hockey des Canadiens en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé.