Ramener les spectacles dans la métropole

Un nouveau diffuseur pour dynamiser l’offre culturelle montréalaise vient de voir le jour: Fun Nation. L’initiative veut soutenir les producteurs privés et ramener les spectateurs dans les salles de la métropole.

L’entité prévoit diffuser plus de 300 spectacles dès sa première année, dans cinq salles de la ville. L’objectif: réduire les coûts de promotion et de diffusion, proposer des billets abordables dès 25$ et convaincre les Montréalais de revenir voir des productions locales.

«Nous, ce qu'on dit, c'est: mettons nous ensemble, créons notre communauté, notre nation, on va faire baisser les coûts», explique l'entrepreneur Patrick Rozon.

