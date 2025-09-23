 Aller au contenu
Ramener les spectacles dans la métropole

Un nouveau diffuseur culturel à Montréal

le 23 septembre 2025

Un nouveau diffuseur culturel à Montréal
Fun Nation prévoit diffuser plus de 300 spectacles dès sa première année, dans 5 salles de la ville. / Adobe Stock

Un nouveau diffuseur pour dynamiser l’offre culturelle montréalaise vient de voir le jour: Fun Nation. L’initiative veut soutenir les producteurs privés et ramener les spectateurs dans les salles de la métropole.

L’entité prévoit diffuser plus de 300 spectacles dès sa première année, dans cinq salles de la ville. L’objectif: réduire les coûts de promotion et de diffusion, proposer des billets abordables dès 25$ et convaincre les Montréalais de revenir voir des productions locales.

«Nous, ce qu'on dit, c'est: mettons nous ensemble, créons notre communauté, notre nation, on va faire baisser les coûts», explique l'entrepreneur Patrick Rozon.

Écoutez l’entrepreneur Patrick Rozon parler de sa nouvelle société de diffusion de spectacle Fun Nation, mardi, à Lagacé le matin.

