Témoignage d'une expérience terrain

Cas lourds de DPJ : «Un travail exigeant, en urgence, avec peu d'informations»

par 98.5

0:00
9:11

Entendu dans

Même le week-end

le 21 septembre 2025 09:48

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni / Cogeco Média

La journaliste Caroline Touzin, qui a accompagné pendant deux jours une équipe chargée d’évaluer les cas les plus urgents à la DPJ, a présenté la réalité difficile du travail dans ce milieu, dimanche, dans un dossier de La Presse. 

Écoutez Caroline Touzin, journaliste pour La Presse, raconter son expérience, au micro de Jeffrey Subranni.

«Je m'attendais à un aussi grand rythme d'intervention. Puis, ce qui caractérise l’équipe que j'ai suivie c'est qu'elle traite les cas les plus urgents. Donc, peu d'informations rentrent et elles doivent prendre des décisions très, très rapidement. C'est un travail exigeant, dans l'urgence, avec peu d'informations. C'est ce que j'ai observé durant ma courte immersion.»

Caroline Touzin

