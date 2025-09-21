 Aller au contenu
Société
Manifestations des camionneurs

«Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table»

par 98.5

0:00
11:52

Entendu dans

Même le week-end

le 21 septembre 2025 08:46

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
«Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table»
Plusieurs camionneurs du Québec se préparent à manifester en pleine heure de pointe lundi matin, pour dénoncer le manque d'encadrement du gouvernement sur les routes. / vit / Adobe Stock

Plusieurs camionneurs du Québec se préparent à manifester en pleine heure de pointe lundi matin, pour dénoncer le manque d'encadrement du gouvernement sur les routes. 

Au cours des dernières semaines, plusieurs accidents impliquant des camionneurs avaient retenu l’attention du Québec.

Entre 5h00 et 9h00, les ponts de Québec, Trois-Rivières, Montréal et Gatineau seront donc obstrués par les camionneurs. Toutefois, on dit que les voies de gauche seront libres pour les véhicules d'urgence et les gens qui souhaitent circuler.

Écoutez Benoît Therrien, ancien camionneur et fondateur des plateformes Truck Stop Québec et Truck Stop Canada, aborder le sujet au micro de Jeffrey Subranni.

«Une partie de notre industrie a beaucoup de grogne envers les élus, les autorités, etc. Ils veulent que les camionneurs illégaux soient encadrés. Nous, on prône plutôt le stratagème chauffeur inc., qui englobe aussi les illégaux. Ce sont ceux qui obtiennent leur permis dans des boîtes de Cracker Jack. Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table en quelques heures. Les élus font la sourde oreille parce qu'ils n'ont pas encore été touchés.»

Benoît Therrien

Écoutez ensuite Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal (CSN), discuter ensuite de la STM, qui sera aussi en grève lundi, et causera des problèmes de déplacements aux Montréalais.

