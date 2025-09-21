Manifestations des camionneurs

Plusieurs camionneurs du Québec se préparent à manifester en pleine heure de pointe lundi matin, pour dénoncer le manque d'encadrement du gouvernement sur les routes.

Au cours des dernières semaines, plusieurs accidents impliquant des camionneurs avaient retenu l’attention du Québec.

Entre 5h00 et 9h00, les ponts de Québec, Trois-Rivières, Montréal et Gatineau seront donc obstrués par les camionneurs. Toutefois, on dit que les voies de gauche seront libres pour les véhicules d'urgence et les gens qui souhaitent circuler.

Écoutez Benoît Therrien, ancien camionneur et fondateur des plateformes Truck Stop Québec et Truck Stop Canada, aborder le sujet au micro de Jeffrey Subranni.