 Aller au contenu
Arts et spectacles
Deux documentaires sur le chanteur en octobre

No Escape From Now : «On va carrément plonger dans l'intimité d'Ozzy Osbourne»

par 98.5

0:00
4:15

Entendu dans

Même le week-end

le 21 septembre 2025 07:46

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Caroline Legault
Caroline Legault
No Escape From Now : «On va carrément plonger dans l'intimité d'Ozzy Osbourne»
Ozzy Osbourne se produit lors de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth au stade Alexander à Birmingham, en Angleterre, le lundi 8 août 2022. / Kirsty Wigglesworth / The Associated Press

L’ex-chanteur de Black Sabbath Ozzy Osbourne, décédé le 22 juillet dernier, a inspiré deux tout nouveaux documentaires qui seront diffusés dès octobre : Ozzy Osbourne: Coming Home et Ozzy: No Escape From Now.

Écoutez Caroline Legault discuter du contenu qu'il sera possible de découvrir grâce à ces films, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.

«No Escape From Now, c'est un documentaire de deux heures produit avec sa famille. On va carrément plonger dans l'intimité d'Ozzy Osbourne des six dernières années. Il était atteint de la maladie de Parkinson, donc, on va le voir évoluer dans cette maladie-là jusqu'à son dernier concert.»

Caroline Legault

Aussi dans cette chronique : 

  • La comédie fantastique hantée, écrite par l'autrice et scénariste India Desjardins, verra le jour en 2026

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le monde meilleur de Martin Petit
Le Québec maintenant
Le monde meilleur de Martin Petit
0:00
8:26
Lilith Fair: «Un excellent documentaire»
Lagacé le matin
Lilith Fair: «Un excellent documentaire»
0:00
5:57

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Quel type d’exercice préserve le mieux le sommeil chez les travailleurs de nuit?
Chronique scientifique
Quel type d’exercice préserve le mieux le sommeil chez les travailleurs de nuit?
«C'est un documentaire qui fait réfléchir autant que frissonner»
Qui est Charlie? Tout sur Mr. Sheen
«C'est un documentaire qui fait réfléchir autant que frissonner»
«Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table»
Manifestations des camionneurs
«Des compagnies véreuses forment des gens sur le coin d'une table»
Postes Canada à nouveau menacée de grève
Chronique politique
Postes Canada à nouveau menacée de grève
D'anciens catalogues qui font vivre des moments de nostalgie
Réseaux sociaux
D'anciens catalogues qui font vivre des moments de nostalgie
2-0 face aux Red Bulls : Le CF Montréal à nouveau blanchi devant ses partisans
Actualité sportive
2-0 face aux Red Bulls : Le CF Montréal à nouveau blanchi devant ses partisans
«Poutine teste les limites du possible» -Tetyana Ogarkova
Attaque de la Russie sur l'Ukraine
«Poutine teste les limites du possible» -Tetyana Ogarkova
«L'IA est en train de changer le portrait du travail» - Jeffrey Subranni
Revue de presse
«L'IA est en train de changer le portrait du travail» - Jeffrey Subranni
Quelques astuces pour débuter la course à pied
Trucs de pros
Quelques astuces pour débuter la course à pied
«500 000 personnes ont contesté les restrictions budgétaires»
Manifestations en France
«500 000 personnes ont contesté les restrictions budgétaires»
«Le message de Cogeco, c'est qu'ils ont besoin d'air et non de contraintes»
Audiences du CRTC à Gatineau
«Le message de Cogeco, c'est qu'ils ont besoin d'air et non de contraintes»
«Le système de la menace, ça paralyse tout» -Caroline Legault
Suspension de Jimmy Kimmel live
«Le système de la menace, ça paralyse tout» -Caroline Legault
«En moyenne dix enfants par jour perdent une jambe» -Béatrice Vaugrante
Situation à Gaza
«En moyenne dix enfants par jour perdent une jambe» -Béatrice Vaugrante
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécuriser un petit accord»
Accueil royal de Trump à Windsor
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécuriser un petit accord»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay
En direct
Les grandes entrevues de Marie-Eve Tremblay
En ondes jusqu’à 12:00