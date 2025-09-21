Deux documentaires sur le chanteur en octobre

L’ex-chanteur de Black Sabbath Ozzy Osbourne, décédé le 22 juillet dernier, a inspiré deux tout nouveaux documentaires qui seront diffusés dès octobre : Ozzy Osbourne: Coming Home et Ozzy: No Escape From Now.
Écoutez Caroline Legault discuter du contenu qu'il sera possible de découvrir grâce à ces films, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«No Escape From Now, c'est un documentaire de deux heures produit avec sa famille. On va carrément plonger dans l'intimité d'Ozzy Osbourne des six dernières années. Il était atteint de la maladie de Parkinson, donc, on va le voir évoluer dans cette maladie-là jusqu'à son dernier concert.»
Aussi dans cette chronique :
- La comédie fantastique hantée, écrite par l'autrice et scénariste India Desjardins, verra le jour en 2026