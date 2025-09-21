Attaque de la Russie sur l'Ukraine

La Russie a attaqué l’Ukraine avec 40 missiles et 579 drones, au cours de la nuit de vendredi à samedi.

En contrepartie, l’armée ukrainienne poursuit son offensive visant les raffineries russes et le président Volodymyr Zelensky souhaite rencontrer Donald Trump la semaine prochaine, à l’approche de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Il a notamment affirmé récemment s’être senti abandonné par les États-Unis et attendre que l'Amérique pose des sanctions contre Moscou.

Écoutez Tetyana Ogarkova, responsable du département international de l’ONG Ukraine Crisis Media Center et journaliste, présentement à Kyiv, faire état de la situation, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.