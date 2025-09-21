Attaque de la Russie sur l'Ukraine

La Russie a attaqué l’Ukraine avec 40 missiles et 579 drones, au cours de la nuit de vendredi à samedi.
En contrepartie, l’armée ukrainienne poursuit son offensive visant les raffineries russes et le président Volodymyr Zelensky souhaite rencontrer Donald Trump la semaine prochaine, à l’approche de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Il a notamment affirmé récemment s’être senti abandonné par les États-Unis et attendre que l'Amérique pose des sanctions contre Moscou.
Écoutez Tetyana Ogarkova, responsable du département international de l’ONG Ukraine Crisis Media Center et journaliste, présentement à Kyiv, faire état de la situation, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«L'Ukraine arrive à renverser un peu les règles de jeu en frappant les raffineries russes avec lesquelles la Russie fait le budget nécessaire pour cette guerre de grande échelle. Mais Poutine teste les limites du possible. Ses ambitions ne s'arrêtent pas à l'Ukraine. C'est une guerre contre l'Occident collectif. Il teste les limites en envoyant des dizaines de drones en Pologne, après il teste la réponse les Estoniens en envoyant trois avions de chasse là-bas.»