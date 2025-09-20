Suspension de Jimmy Kimmel live

Le groupe audiovisuel américain ABC a annoncé cette semaine avoir pris la décision de retirer indéfiniment de l'antenne l'émission Jimmy Kimmel Live!, suite à certains propos tenus par l'animateur au sujet de la mort de la personnalité conservatrice Charlie Kirk.

Écoutez Caroline Legault discuter de cette nouvelle qui a soulevé des réactions sur la liberté d'expression aux États-Unis, samedi, à l'émission Même le week-end.