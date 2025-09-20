Suspension de Jimmy Kimmel live

Le groupe audiovisuel américain ABC a annoncé cette semaine avoir pris la décision de retirer indéfiniment de l'antenne l'émission Jimmy Kimmel Live!, suite à certains propos tenus par l'animateur au sujet de la mort de la personnalité conservatrice Charlie Kirk.
Écoutez Caroline Legault discuter de cette nouvelle qui a soulevé des réactions sur la liberté d'expression aux États-Unis, samedi, à l'émission Même le week-end.
«Et en gros, ils font chanter les stations de télé en leur disant : on va retirer votre licence. Donc, les stations ont quand même assez peur. On le sait, le système de la menace, quand ça arrive, ça tue, paralyse tout et surtout, ça vient avec un climat de peur. Donc c'est un effet domino automatiquement.»