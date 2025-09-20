Situation à Gaza

Les Gazaouis toujours vivants et présents à Gaza-Ville sont appelés à évacuer vers le sud, pour échapper à l’offensive militaire israélienne majeure, tant aérienne que terrestre.

Benyamin Netanyahu promet une force «sans précédent» qui s'abattra sur le territoire, pour anéantir le Hamas.

Écoutez Béatrice Vaugrante, Présidente d’OXFAM-Québec, brosser le portrait catastrophique de la situation, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.