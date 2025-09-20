 Aller au contenu
Politique
Attaque contre le leadership de Legault

«Si elle avait été incluse au conseil, est-ce qu'on aurait eu cette sortie?»

par 98.5

0:00
9:43

Entendu dans

Même le week-end

le 20 septembre 2025 08:21

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Antonine Yaccarini
Antonine Yaccarini
«Si elle avait été incluse au conseil, est-ce qu'on aurait eu cette sortie?»
L’ancienne ministre des Ressources naturelles Maïté Blanchette-Vézina / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

L’ancienne ministre des Ressources naturelles Maïté Blanchette-Vézina, qui a récemment été récemment exclue du Conseil des ministres, s’est attaquée jeudi au leadership de François Legault. 

Écoutez la chroniqueuse Antonine Yaccarini présenter son analyse de la situation, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

«Elle dit exprimer des choses que d'autres députés pensent : un manque de sensibilité pour les régions, des projets mal gérés, un manque de considération pour le rôle des femmes dans ce gouvernement. Certains constats sont probablement partagés par plusieurs députés. Mais si elle avait été incluse dans le conseil des ministres, est-ce qu'on aurait eu droit à cette sortie-là?»

Antonine Yaccarini

Aussi dans cette chronique politique : 

  • Karl Malenfant devant ses contradictions, sur le fond et sur la forme

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
La commission
Le juge Gallant rabroue à nouveau Karl Malenfant
0:00
8:21
Des camionneurs prévoient de ralentir la circulation le 22 septembre prochain
La commission
Des camionneurs prévoient de ralentir la circulation le 22 septembre prochain
0:00
10:38

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécurité un petit accord»
Accueil royal de Trump à Winsor
«C'est cher à court terme, mais ça permet de sécurité un petit accord»
Pourquoi les guêpes sont-elles plus nombreuses cette année?
Chronique scientifique
Pourquoi les guêpes sont-elles plus nombreuses cette année?
«C'est sincère, lumineux et chaque mot a été choisi avec soin»
Album J’aime ça quand t’es là
«C'est sincère, lumineux et chaque mot a été choisi avec soin»
Comment se déroule la campagne municipale à Trois-Rivières?
Déclenchement de la campagne depuis vendredi
Comment se déroule la campagne municipale à Trois-Rivières?
Un nouvel album à venir pour le groupe rock américain Aerosmith
Chronique culturelle
Un nouvel album à venir pour le groupe rock américain Aerosmith
«Ce n’était pas un match modèle pour les Alouettes»
Victoire contre les Argonautes
«Ce n’était pas un match modèle pour les Alouettes»
Quelles seront les entraves routières de la fin de semaine?
Bilan routier
Quelles seront les entraves routières de la fin de semaine?
«Karl Malenfant est pris à mentir et plaide l'amnésie»
Commission Gallant
«Karl Malenfant est pris à mentir et plaide l'amnésie»
Cisjordanie : «La dynamique est de plus en plus difficile»
Dossier d'Isabelle Hachey
Cisjordanie : «La dynamique est de plus en plus difficile»
«Ce qui a fait ma force, c'est que je prends énormément de risques»
Luc Poirier au club du dimanche
«Ce qui a fait ma force, c'est que je prends énormément de risques»
Nominée pour le prix Personnalité féminine: «Ça me donne de l'audace»
Gala des 40es prix Gémeaux
Nominée pour le prix Personnalité féminine: «Ça me donne de l'audace»
«Le seul élément à déterminer, c'est la responsabilité criminelle de la mère»
Fillette laissée au bord d'une autoroute en juin
«Le seul élément à déterminer, c'est la responsabilité criminelle de la mère»
Peu de notions politiques à l'école: «Je trouve que c'est un échec de société»
Ouvrage Apprivoiser la politique
Peu de notions politiques à l'école: «Je trouve que c'est un échec de société»
C'est bientôt la fin du financement Accord D
Chronique économique
C'est bientôt la fin du financement Accord D
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
On n'a pas tout dit
En direct
On n'a pas tout dit
En ondes jusqu’à 12:30