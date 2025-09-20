Attaque contre le leadership de Legault

L’ancienne ministre des Ressources naturelles Maïté Blanchette-Vézina, qui a récemment été récemment exclue du Conseil des ministres, s’est attaquée jeudi au leadership de François Legault.
Écoutez la chroniqueuse Antonine Yaccarini présenter son analyse de la situation, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
«Elle dit exprimer des choses que d'autres députés pensent : un manque de sensibilité pour les régions, des projets mal gérés, un manque de considération pour le rôle des femmes dans ce gouvernement. Certains constats sont probablement partagés par plusieurs députés. Mais si elle avait été incluse dans le conseil des ministres, est-ce qu'on aurait eu droit à cette sortie-là?»
