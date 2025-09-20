 Aller au contenu
Dossier d'Isabelle Hachey

Cisjordanie : «La dynamique est de plus en plus difficile»

le 20 septembre 2025 07:22

Jeffrey Subranni
Cisjordanie : «La dynamique est de plus en plus difficile»
Un Palestinien met le feu à des pneus lors d'affrontements avec les forces israéliennes à la suite d'un raid militaire dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie, le mercredi 27 août 2025. / Majdi Mohammed / The Associated Press

La journaliste de La Presse Isabelle Hachey, qui s'est déplacée en Cisjordanie, brosse le portrait du déclin de la situation dans la région depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, dans un dossier paru samedi.

Écoutez Jeffrey Subranni en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.

«C'est incroyable comme portrait. Il y a 3 millions de Palestiniens autour desquels il y a des centaines de milliers de colons israéliens qui vont parfois attaquer des terres, prendre des maisons. Pendant les premières années, il y avait une espèce de vivre-ensemble possible. Mais depuis la fameuse attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, tout a basculé.»

Jeffrey Subranni

Aussi dans cette revue de presse : 

  • Journal de Montréal : retour sur la mort de deux adolescents du milieu du crime organisé

