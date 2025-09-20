Dossier d'Isabelle Hachey

La journaliste de La Presse Isabelle Hachey, qui s'est déplacée en Cisjordanie, brosse le portrait du déclin de la situation dans la région depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, dans un dossier paru samedi.
Écoutez Jeffrey Subranni en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.
«C'est incroyable comme portrait. Il y a 3 millions de Palestiniens autour desquels il y a des centaines de milliers de colons israéliens qui vont parfois attaquer des terres, prendre des maisons. Pendant les premières années, il y avait une espèce de vivre-ensemble possible. Mais depuis la fameuse attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, tout a basculé.»
Aussi dans cette revue de presse :
