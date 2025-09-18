Meurtre sordide de Catherine Daviau

Dix-sept ans après le meurtre de Catherine Daviau, on a enfin pu identifier celui qui lui a enlevé la vie.

Le meurtre de la jeune femme de 26 ans a été élucidé, grâce à l’ADN du meurtrier.

L'ADN qui avait été prélevé sur la scène après le crime a finalement pu être récemment comparé à des bases de données de généalogie génétique qui ont permis d’identifier le criminel.

La jeune femme de 26 ans avait été assassinée dans son logement de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, en décembre 2008 et on sait maintenant que son meurtrier était Jacques Bolduc, un multirécidiviste qui est mort en 2021 à l’établissement Archambault, où il purgeait une peine pour deux vols qualifiés et des tentatives de meurtre.

