 Aller au contenu
Justice et faits divers
Meurtre sordide de Catherine Daviau

Quand la généalogie génétique permet de retrouver un meurtrier

par 98.5

0:00
14:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 septembre 2025 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Quand la généalogie génétique permet de retrouver un meurtrier
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dix-sept ans après le meurtre de Catherine Daviau, on a enfin pu identifier celui qui lui a enlevé la vie.

Le meurtre de la jeune femme de 26 ans a été élucidé, grâce à l’ADN du meurtrier.

L'ADN qui avait été prélevé sur la scène après le crime a finalement pu être récemment comparé à des bases de données de généalogie génétique qui ont permis d’identifier le criminel.

La jeune femme de 26 ans avait été assassinée dans son logement de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, en décembre 2008 et on sait maintenant que son meurtrier était Jacques Bolduc, un multirécidiviste qui est mort en 2021 à l’établissement Archambault, où il purgeait une peine pour deux vols qualifiés et des tentatives de meurtre.

Écoutez la cheffe de la Section des crimes majeurs du SPVM, Mélanie Dupont et la directrice générale du département de la biologie/ADN du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, Diane Séguin, aborder le tout, jeudi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

«On part d'une personne qui a mis son ADN dans une banque récréative. Elle n'est pas nécessairement contactée. C'est à partir de son arbre généalogique et des autres arbres qu'on va identifier ou cibler une personne.»

Diane Séguin

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Laurent Bélanger coupable de 27 chefs d’accusation de nature sexuelle à Laval
Lagacé le matin
Laurent Bélanger coupable de 27 chefs d’accusation de nature sexuelle à Laval
0:00
7:31
Été funeste sur nos routes: «Le problème, c’est la distraction au volant»
Radio textos
Été funeste sur nos routes: «Le problème, c’est la distraction au volant»
0:00
26:11

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Mille secrets mille dangers: le nouveau long métrage de Philippe Falardeau
Amour, amitié, famille, immigration et anxiété
Mille secrets mille dangers: le nouveau long métrage de Philippe Falardeau
La peine de mort pour le présumé meurtrier de Charlie Kirk?
Autre exemple de dérive autoritaire
La peine de mort pour le présumé meurtrier de Charlie Kirk?
Loi 21 à la Cour suprême: «C'est un moment tournant» -Luc Ferrandez
Une décision qui pourrait tout changer
Loi 21 à la Cour suprême: «C'est un moment tournant» -Luc Ferrandez
Jacques Rougeau de retour dans le ring, à 65 ans
À Gatineau, le 30 mai 2026
Jacques Rougeau de retour dans le ring, à 65 ans
Kimmel: «Ça donne des frissons un peu cette nouvelle-là» -Simon-Olivier Fecteau
ABC retire son émission de fin de soirée
Kimmel: «Ça donne des frissons un peu cette nouvelle-là» -Simon-Olivier Fecteau
Son amour pour la radio: «C'est comme une drogue» -Denis Lévesque
Il animera l'émission «Signé Lévesque»
Son amour pour la radio: «C'est comme une drogue» -Denis Lévesque
Toute sur surprise pour un camionneur: une douche prise dans son pare-choc
Sur l'A440
Toute sur surprise pour un camionneur: une douche prise dans son pare-choc
Quand la religion envahit les rues et l'espace public
Prières ou évangélisation?
Quand la religion envahit les rues et l'espace public
Manifestations monstres en France: «Le pays est bloqué aujourd'hui»
Mobilisation massive
Manifestations monstres en France: «Le pays est bloqué aujourd'hui»
Laurent Bélanger coupable de 27 chefs d’accusation de nature sexuelle à Laval
Au moins 15 victimes en deux ans
Laurent Bélanger coupable de 27 chefs d’accusation de nature sexuelle à Laval
«Karl Malenfant est très détendu, très confiant à la barre des témoins»
Commission Gallant
«Karl Malenfant est très détendu, très confiant à la barre des témoins»
Baisse du taux directeur: «On peut déjà trouver des prêts à moins de 4%»
Banque du Canada
Baisse du taux directeur: «On peut déjà trouver des prêts à moins de 4%»
France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras
2000 coupures de poste
France-Élaine Duranceau demande aux ministères de couper dans le gras
Page Facebook Catalogues Québec: le «gros coup de coeur» de Frédéric Labelle
De belles trouvailles
Page Facebook Catalogues Québec: le «gros coup de coeur» de Frédéric Labelle
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00