Économie
Économie

La Banque du Canada baisse le taux directeur à 2,5%

par 98.5

0:00
14:33

Entendu dans

La commission

le 17 septembre 2025 13:02

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La Banque du Canada baisse le taux directeur à 2,5%
Le taux directeur abaissé à 2,5% par la Banque du Canada. / RomanR / Adobe Stock

Le taux directeur est abaissé d'un quart de point pour s'établir à 2,5%.

Le taux directeur était inchangé depuis mars, mais la banque centrale s'inquiète maintenant davantage du ralentissement économique que des risques d’inflation.

«Les prochains mois pourraient être difficiles. De là, la justification de baisser les taux. Donner un petit peu d'aide à l'économie canadienne», souligne l'économiste à la Banque Nationale du Canada, Stéphane Marion.

Dans sa décision, la Banque du Canada explique notamment qu'après être demeurée résiliente face à la hausse des droits de douane américains et à l’incertitude persistante, la croissance économique mondiale montre des signes de ralentissement.

Écoutez l'économiste à la Banque Nationale du Canada, Stéphane Marion, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi, à La commission.

«Même si le consommateur a tenu le coup au deuxième trimestre, c'était vraiment pas le cas pour les entreprises qui ont cessé d'investir. Et ça, c'est inquiétant pour la Banque du Canada, parce qu'une entreprise qui cesse d'investir en général, n'embauchent pas. Donc, les prochains mois pourraient être difficiles.»

Stéphane Marion

