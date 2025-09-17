Le taux directeur est abaissé d'un quart de point pour s'établir à 2,5%.

Le taux directeur était inchangé depuis mars, mais la banque centrale s'inquiète maintenant davantage du ralentissement économique que des risques d’inflation.

«Les prochains mois pourraient être difficiles. De là, la justification de baisser les taux. Donner un petit peu d'aide à l'économie canadienne», souligne l'économiste à la Banque Nationale du Canada, Stéphane Marion.

Dans sa décision, la Banque du Canada explique notamment qu'après être demeurée résiliente face à la hausse des droits de douane américains et à l’incertitude persistante, la croissance économique mondiale montre des signes de ralentissement.

