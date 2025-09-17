Le réalisateur Philippe Falardeau a adapté le livre d’Alain Farah, Mille secrets mille dangers, au cinéma. Le film sort en salle à compter de vendredi.
Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson au micro de Patrick Lagacé.
«J’ai tellement adoré la façon dont Alain Farah parlait de sa vie, puisque c’est un roman d’autofiction, de ses personnages, de ses parents immigrants, de sa vie. J’avais aussi hâte de voir comment le réalisateur Philippe Falardeau allait adapter un roman aussi dense, avec des allers-retours dans le passé…»