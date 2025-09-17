Début du camp d'entraînement du CH

Le camp d’entraînement des Canadiens débute ce mercredi. Un total de 60 joueurs se présenteront au Complexe sportif CN dans l’espoir de percer l’alignement du Tricolore.

Des joueurs comme Samuel Blais, Joe Veleno, Joshua Roy, Owen Beck, Florian Xhekaj et Oliver Kapanen tenteront de s’intégrer à la ligne offensive de Martin St-Louis.

Or, la lutte que surveillera notre chroniqueur sportif sera celle pour le poste d’auxiliaire à Samuel Montembeault. Si Jacob Dobes a bien fait la saison dernière, l’arrivée du vétéran Kaapo Kähkönen vient brouiller les cartes.

