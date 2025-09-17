 Aller au contenu
Début du camp d'entraînement du CH

Qui sera l'auxiliaire de Samuel Montembeault cette saison?

par 98.5

0:00
4:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 septembre 2025 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Qui sera l'auxiliaire de Samuel Montembeault cette saison?
Kaapo Kahkonen a passé une partie de la saison 2024-2025 dans l'organisation de l'Avalanche du Colorado. / AP Photo/David Zalubowski

Le camp d’entraînement des Canadiens débute ce mercredi. Un total de 60 joueurs se présenteront au Complexe sportif CN dans l’espoir de percer l’alignement du Tricolore.

Des joueurs comme Samuel Blais, Joe Veleno, Joshua Roy, Owen Beck, Florian Xhekaj et Oliver Kapanen tenteront de s’intégrer à la ligne offensive de Martin St-Louis.

Or, la lutte que surveillera notre chroniqueur sportif sera celle pour le poste d’auxiliaire à Samuel Montembeault. Si Jacob Dobes a bien fait la saison dernière, l’arrivée du vétéran Kaapo Kähkönen vient brouiller les cartes.

Écoutez à ce sujet Jean-Michel Bourque à Lagacé le matin.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque présenter les enjeux à surveiller lors du camp d’entraînement des Canadiens, mercredi.

Autres sujets abordés:

  • Blessé, Bo Bichette ratera le reste du calendrier régulier;
  • Circuits par un frappeur ambidextre: Cal Raleigh des Mariners bat un record!

