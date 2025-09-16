 Aller au contenu
Hockey
Matheson va-t-il demeurer à Montréal?

«Mike Matheson va avoir une valeur incroyable» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

0:00
13:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 septembre 2025 19:25

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Mike Matheson va avoir une valeur incroyable» -Stéphane Waite
Stéphane Waite / Cogeco Média

Le camp préparatoire des Canadiens de Montréal s'amorce, jeudi, et Martin St-Louis devra gérer le travail de ses gardiens de but durant les six matchs préparatoires.

Écoutez Stéphane Waite sur une foule de sujets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Comment répartir le temps de jeu de Montembeault, Dobes et compagnie durant les six matchs: mode d'emploi
  • «David Reinbacher n'est pas prêt pour la LNH»;
  • «Mike Matheson va avoir une valeur incroyable» sur le marché des échanges;
  • «Pour gagner en séries, il va falloir des Arber Xhekaj améliorés».

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
Les amateurs de sports
«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
0:00
22:38
Acquérir un joueur de location? «Kent Hughes a ouvert la porte un petit peu»
Lagacé le matin
Acquérir un joueur de location? «Kent Hughes a ouvert la porte un petit peu»
0:00
5:19

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Une vitrine pour les 15-18 ans offerte par les Blue Jays
Jeunes espoirs canadiens
Une vitrine pour les 15-18 ans offerte par les Blue Jays
«Depuis l'arrivée de Lane Hutson, on a le meilleur de Mike Matheson» -Dany Dubé
Matheson va-t-il demeurer à Montréal?
«Depuis l'arrivée de Lane Hutson, on a le meilleur de Mike Matheson» -Dany Dubé
L'aspect du jeu à améliorer: «Le jeu à cinq contre cinq» -Marc Legault
Camp préparatoire des Sénateurs
L'aspect du jeu à améliorer: «Le jeu à cinq contre cinq» -Marc Legault
«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets» -Hugo Bernard
Il espérait jouer au sein de la PGA
«C'est extrêmement difficile d'atteindre les plus hauts sommets» -Hugo Bernard
«Robert Redford, dans ce film, m'a fait tripper toute ma vie» -Alex Agostino
Robert Redford, dans The Natural
«Robert Redford, dans ce film, m'a fait tripper toute ma vie» -Alex Agostino
«Ça n'a pas d'allure, ça n'a tellement pas de sens» -Jean St-Onge
Tom Brady, analyste télé et co-propriétaire
«Ça n'a pas d'allure, ça n'a tellement pas de sens» -Jean St-Onge
«Un week-end plus rempli et plus intéressant pour les amateurs» -Alex Tagliani
Un course sprint au GP du Canada
«Un week-end plus rempli et plus intéressant pour les amateurs» -Alex Tagliani
La deuxième performance de tous les temps pour Camryn Rogers
Un jet au marteau de 80,51 mètres
La deuxième performance de tous les temps pour Camryn Rogers
«On avait cette hargne d'aller chercher une victoire» -Marc-Antoine Dequoy
Les Alouettes battent les Roughriders
«On avait cette hargne d'aller chercher une victoire» -Marc-Antoine Dequoy
La science de la boxe l'a emporté contre la force brute
Crawford bat Alvarez
La science de la boxe l'a emporté contre la force brute
«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»
Camp des recrues
«Le gars que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon, c'était Filip Mesar»
Brian Roberts: «C'est pathétique» -Alex Agostino
Propos insultants envers les amateurs canadiens
Brian Roberts: «C'est pathétique» -Alex Agostino
«Comme joueur, je ne suis pas un produit fini» -Lane Hutson
Guigne de la 2e saison
«Comme joueur, je ne suis pas un produit fini» -Lane Hutson
«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
Canadiens: l'expression de la journée
«Il y a un an, c'était 'dans le mix', un an plus tard, c'est 'constance'»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00