Matheson va-t-il demeurer à Montréal?

Le camp préparatoire des Canadiens de Montréal s'amorce, jeudi, et Martin St-Louis devra gérer le travail de ses gardiens de but durant les six matchs préparatoires.
Écoutez Stéphane Waite sur une foule de sujets au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Comment répartir le temps de jeu de Montembeault, Dobes et compagnie durant les six matchs: mode d'emploi
- «David Reinbacher n'est pas prêt pour la LNH»;
- «Mike Matheson va avoir une valeur incroyable» sur le marché des échanges;
- «Pour gagner en séries, il va falloir des Arber Xhekaj améliorés».