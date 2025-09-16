Hollywood est en deuil

Robert Redford, acteur et réalisateur américain, est décédé à 89 ans dans sa maison en Utah, selon le New York Times.

Redford est considéré comme l’une des figures les plus importantes et influentes du cinéma américain.

L'acteur a notamment incarné des rôles marquants dans des classiques tels que Butch Cassidy et le Kid (1969), L’Arnaque (1973) et Les Hommes du président (1976).

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson commenter la nouvelle au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés: