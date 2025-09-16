 Aller au contenu
Hollywood est en deuil

L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans

le 16 septembre 2025 08:53

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
L'acteur américain Robert Redford est décédé à 89 ans
L’acteur et réalisateur Robert Redford tient son César d’honneur lors de la 44ᵉ cérémonie des César, à Paris, le vendredi 22 février 2019 / (AP Photo/Thibault Camus)

Robert Redford, acteur et réalisateur américain, est décédé à 89 ans dans sa maison en Utah, selon le New York Times.

Redford est considéré comme l’une des figures les plus importantes et influentes du cinéma américain.

L'acteur a notamment incarné des rôles marquants dans des classiques tels que Butch Cassidy et le Kid (1969), L’Arnaque (1973) et Les Hommes du président (1976). 

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson commenter la nouvelle au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés:

  • Mike Ward sera de retour au Centre Bell pour deux soirées d’enregistrement du balado Sous Écoute;
  • L'artiste Bad Bunny propose un concert surprise diffusé en direct sur Amazon.

