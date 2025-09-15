 Aller au contenu
Matheson veut rester à Montréal, mais...

«On ne surpayera pas pour un gars de 35 ans» -Martin McGuire

le 15 septembre 2025 19:06

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«On ne surpayera pas pour un gars de 35 ans» -Martin McGuire
Mike Matheson. / PC/Christinne Muschi

L'an dernier, les Canadiens de Montréal voulaient être dans le «mix» avant le début de la saison régulière. Pas de slogan cette année, mais un désir de s'améliorer.

Écoutez Martin McGuire résumer la journée du tournoi de golf des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • «C'est la version la plus talentueuse depuis que je suis ici» souligne Kent Hughes, en parlant de l'édition 2025-2026;
  • Martin St-Louis espère plus de constance de la part de son équipe cette saison;
  • «À l'interne, les Canadiens visent les séries. C'est aussi simple que ça. Les joueurs ne veulent rien savoir d'autre chose en bas des séries», assure Martin McGuire;
  • Matheson veut rester à Montréal, mais à 35 ans...: «On ne surpayera pas pour un gars de 35 ans» note Martin McGuire, en lisant entre les lignes des propos de Kent Hughes;
  • Kirby Dach pourrait-il être le Josh Anderson de l'an dernier?
  • Martin St-Louis est l'entraîneur idéal pour diriger les Canadiens.

