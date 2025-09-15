Matheson veut rester à Montréal, mais...

L'an dernier, les Canadiens de Montréal voulaient être dans le «mix» avant le début de la saison régulière. Pas de slogan cette année, mais un désir de s'améliorer.

Écoutez Martin McGuire résumer la journée du tournoi de golf des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés