Une employée avait été tuée par balle

a Sûreté du Québec a procédé le 12 septembre dernier à l'arrestation d'un homme en lien avec un homicide survenu le 28 novembre 2024 dans un commerce de Saint-Anselme, dans la région de Chaudières-Appalaches.

Ce qui semblait être une tentative de vol qualifié a pris une tournure encore plus dramatique lorsque le suspect a ouvert le feu, atteignant mortellement une femme dans la vingtaine et blessant grièvement une autre.

Écoutez Bénédicte Lebel parler des récents développements dans ce dossier au micro de Patrick Lagacé lundi.

