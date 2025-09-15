 Aller au contenu
Justice et faits divers
Une employée avait été tuée par balle

Saint-Anselme: un homme arrêté 10 mois après un meurtre sordide

Saint-Anselme: un homme arrêté 10 mois après un meurtre sordide
Bénédicte Lebel revient sur une arrestation de la SQ en lien avec un meurtre commis en novembre 2024 / Cogeco Média

a Sûreté du Québec a procédé le 12 septembre dernier à l'arrestation d'un homme en lien avec un homicide survenu le 28 novembre 2024 dans un commerce de Saint-Anselme, dans la région de Chaudières-Appalaches.

Ce qui semblait être une tentative de vol qualifié a pris une tournure encore plus dramatique lorsque le suspect a ouvert le feu, atteignant mortellement une femme dans la vingtaine et blessant grièvement une autre.

Écoutez Bénédicte Lebel parler des récents développements dans ce dossier au micro de Patrick Lagacé lundi.

Autres sujets abordés:

  • Sept personnes arrêtées en lien avec les manifestations propalestiennes lors du Grand Prix Cycliste de Montréal;
  • Début du procès de la mère accusée d'avoir abandonné sa fillette sur le bord d'une autoroute.

