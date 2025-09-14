Luc Poirier au club du dimanche

Tous les dimanches, l'équipe de Même le week-end reçoit un invité spécial auquel elle pose une série de questions avant de l'accepter comme membre officiel du Club du dimanche.

Cette semaine, c'est l'homme d’affaires et développeur immobilier Luc Poirier, qui est l'invité de l'équipe.

Écoutez cet homme aux multiples projets discuter de son point de vue sur le milieu des affaires et raconter ses débuts dans le domaine.