Société
Luc Poirier au club du dimanche

«Ce qui a fait ma force, c'est que je prends énormément de risques»

par 98.5

0:00
28:12

Entendu dans

Même le week-end

le 14 septembre 2025 10:45

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Caroline Legault
Caroline Legault

et autres

«Ce qui a fait ma force, c'est que je prends énormément de risques»
Jeffrey Subranni, Luc Poirier, Caroline Legault et Jean-François Baril / Cogeco Média

Tous les dimanches, l'équipe de Même le week-end reçoit un invité spécial auquel elle pose une série de questions avant de l'accepter comme membre officiel du Club du dimanche.

Cette semaine, c'est l'homme d’affaires et développeur immobilier Luc Poirier, qui est l'invité de l'équipe.

Écoutez cet homme aux multiples projets discuter de son point de vue sur le milieu des affaires et raconter ses débuts dans le domaine.

«Ce qui a fait ma force au fil des années, c'est que je prends énormément de risques. Des risques calculés, mais des risques quand même. Je vis bien avec. Ça fait des années que, souvent, je manque d'argent. Donc j'ai une collection d'autos, par exemple, que, si ça va vraiment mal, je peux les vendre. Mais je suis un vrai entrepreneur. Je ne suis pas capable de garder de l'argent à la banque. Quand j'en ai, il faut que je l'investisse.»

Luc Poirier

