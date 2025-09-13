Chronique scientifique

Des chercheurs qui se penchent sur l'élaboration d'un implant cérébral permettant de décoder notre monologue mental sont récemment parvenus, avec de nouvelles méthodes, à entretenir un dialogue avec quatre personnes.
Écoutez le chroniqueur scientifique Martin Carli discuter de cette avancée qui pourrait améliorer la vie de personnes paralysées ayant perdu l'usage de la parole.
«Ça a très bien fonctionné. Ils ont été capables de parler presque en temps réel à la personne, donc presque aussi vite que dans la vie, en utilisant un vocabulaire de plus de 125 000 mots. C'est quelque chose d'absolument incroyable.»