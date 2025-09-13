Chronique scientifique

Des chercheurs qui se penchent sur l'élaboration d'un implant cérébral permettant de décoder notre monologue mental sont récemment parvenus, avec de nouvelles méthodes, à entretenir un dialogue avec quatre personnes.

Écoutez le chroniqueur scientifique Martin Carli discuter de cette avancée qui pourrait améliorer la vie de personnes paralysées ayant perdu l'usage de la parole.