La pièce Rue Duplessis | Ma petite noirceur, adaptée du livre à succès de Jean-Philippe Pleau, est maintenant présentée au théâtre Duceppe.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault en faire la critique, samedi, à l'émission Même le week-end.
«La pièce nous transmet bien ce que Jean-Philippe Pleau a vécu. C'est une réflexion sur sa vie et sur le fait de jongler entre deux classes sociales complètement différentes. En gros, il décrit son changement de classe sociale qu'on appelle transfuge de classe.»