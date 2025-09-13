Certains propos de Charlie Kirk

L'assassinat du militant d'extrême droite Charlie Kirk, survenu mercredi dernier alors qu’il prenait part à un débat public dans une université de l’Utah, a ramené dans l'actualité les discussions sur la violence politique et la liberté d'expression.

Écoutez Alexandre Dumas, historien et chargé de cours dans le réseau des Universités du Québec, qui s'est prononcé sur le sujet récemment, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

Il s'attarde notamment à la manière dont plusieurs Québécois s'identifiant comme trumpiste ou plus conservateurs réagissent face à cette nouvelle.