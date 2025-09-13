Le premier ministre François Legault a procédé mercredi à un remaniement ministériel, dans l'espoir de regagner la confiance des Québécois dont l'insatisfaction ressort dans les résultats de nombreux sondages.
Écoutez Antonine Yaccarini analyser cette stratégie pour tenter de regagner en popularité, samedi, à l'émission Même le week-end.
«C'est encore la CAQ qui est au pouvoir, et c'est encore monsieur Legault qui est premier ministre. Donc, évidemment, ce n’est pas un changement qui est en profondeur. Et c'est sûr que ça a un impact sur l'impression que ça donne d'avoir annoncé tellement d'avance le remaniement, au mois de juillet dernier. Ça vient étaler l'opération et monter les attentes.»
Aussi dans cette chronique :
- Petite polémique concernant une blague de François Legault
- Remaniement : est-ce que ça justifie de retarder la rentrée parlementaire?