 Aller au contenu
Sports
Actualité sportive

Julian Alaphilippe remporte le Grand Prix cycliste de Québec

par 98.5

0:00
5:21

Entendu dans

Même le week-end

le 13 septembre 2025 08:03

Avec

Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Julian Alaphilippe remporte le Grand Prix cycliste de Québec
Le Français Julian Alaphilippe a remporté le Grand Prix cycliste de Québec / Jacques Boissinot | La Presse canadienne

C'est le Français Julian Alaphilippe qui a remporté le Grand Prix cycliste de Québec, vendredi après-midi.

Écoutez Jean-François Baril discuter de cet évènement sportif d'envergure qui se poursuivra à Montréal en fin de semaine, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

Aussi dans cette chronique :  

  • Victoire des Blue Jays de Toronto
  • Marie-Pierre Houle ne reviendra pas avec la ceinture
  • Les Carabins gagnent contre leurs rivaux de Québec
  • Marc-André Fleury fera-t-il un retour?
  • À surveiller aujourd'hui...

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un retour possible dans la LNH des cinq joueurs acquittés… mais à quel prix?
Lagacé le matin
Un retour possible dans la LNH des cinq joueurs acquittés… mais à quel prix?
0:00
8:02
Marc-André Fleury terminera sa carrière à Pittsburgh
Le Québec maintenant
Marc-André Fleury terminera sa carrière à Pittsburgh
0:00
5:23

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
«C'est un évènement dont le Québec se doit d'être fier»
Grand Prix cycliste
«C'est un évènement dont le Québec se doit d'être fier»
«On est reconnaissants d'avoir marqué le portrait culturel québécois»
Tournée d'adieu du groupe Kaïn
«On est reconnaissants d'avoir marqué le portrait culturel québécois»
«Honnêtement, j'ai échappé mes petites lunettes roses» -Hugo Meunier
L'affaire Pelicot serait-elle possible au Québec?
«Honnêtement, j'ai échappé mes petites lunettes roses» -Hugo Meunier
Assassinat de Charlie Kirk : le gouverneur de l'Utah fait un appel à l'unité
Politique américaine
Assassinat de Charlie Kirk : le gouverneur de l'Utah fait un appel à l'unité
Un nouvel implant cérébral pour décoder le monologue mental
Chronique scientifique
Un nouvel implant cérébral pour décoder le monologue mental
«C'est pour clore la boucle et c'est un beau clin d'œil» -Maxime Talbot
Un retour avec Pittsburgh pour Marc-André Fleury
«C'est pour clore la boucle et c'est un beau clin d'œil» -Maxime Talbot
«La pièce transmet bien ce que Jean-Philippe Pleau a vécu»
Rue Duplessis | Ma petite noirceur
«La pièce transmet bien ce que Jean-Philippe Pleau a vécu»
«On va au delà de la liberté d'expression, on est dans le discours haineux»
Certains propos de Charlie Kirk
«On va au delà de la liberté d'expression, on est dans le discours haineux»
«Ce n’est pas un changement en profondeur» - Antonine Yaccarini
Remaniement ministériel
«Ce n’est pas un changement en profondeur» - Antonine Yaccarini
«Les critiques initiales étaient mitigées à l'époque» -Caroline Legault
L'album mythique “Wish You Were Here” a 50 ans !
«Les critiques initiales étaient mitigées à l'époque» -Caroline Legault
C'est l'heure de gérer l'herbe à poux le long du réseau routier
Bilan routier
C'est l'heure de gérer l'herbe à poux le long du réseau routier
Crise du logement : «Ça concerne l'ensemble de la société québécoise»
Manifestations du RCLALQ
Crise du logement : «Ça concerne l'ensemble de la société québécoise»
«On revient un peu dans des valeurs d'autrefois» -Jeffrey Subranni
Extrême droite chez les jeunes Américains
«On revient un peu dans des valeurs d'autrefois» -Jeffrey Subranni
Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie
Formule 1
Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00