Actualité sportive

C'est le Français Julian Alaphilippe qui a remporté le Grand Prix cycliste de Québec, vendredi après-midi.
Écoutez Jean-François Baril discuter de cet évènement sportif d'envergure qui se poursuivra à Montréal en fin de semaine, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.
Aussi dans cette chronique :
- Victoire des Blue Jays de Toronto
- Marie-Pierre Houle ne reviendra pas avec la ceinture
- Les Carabins gagnent contre leurs rivaux de Québec
- Marc-André Fleury fera-t-il un retour?
- À surveiller aujourd'hui...