Arts et spectacles
La fin de la saga britannique

Troisième et dernier film de Downton Abbey: «C'est la finale qu'on attendait»

le 11 septembre 2025 06:34

Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Troisième et dernier film de Downton Abbey: «C'est la finale qu'on attendait»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Le troisième et dernier film de la saga britannique Downton Abbey, réalisé par Simon Curtis et scénarisé par Julian Fellowes, a suscité une forte émotion chez les fans.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui a vu Downton Abbey : Le Grand Final qui sort en salle jeudi.

«C'est la finale qu'on attendait. C'est-à-dire que les personnages clés sont là. On retrouve le petit ton un petit peu guindé, l'humour britannique, les grands soupers, les banquets. On boucle les histoires aussi, on ne laisse à peu près rien en suspens.»

Catherine Brisson

