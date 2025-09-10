Les jeunes sportifs pourront faire du bruit

Les jeunes sportifs de l'Académie Saint-Louis à Québec vont finalement pouvoir faire du bruit en jouant au football...

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque commenter l'intervention du maire Bruno Marchand dans les dernières heures pour proposer une modification permanente du règlement au prochain comité exécutif, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique qu'il faudra attendre le prochain conseil de ville en octobre pour que ce soit entériné.