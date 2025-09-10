 Aller au contenu
Les jeunes sportifs pourront faire du bruit

Académie Saint-Louis: «Une bonne décision de la Ville de Québec»

le 10 septembre 2025 06:57

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Les jeunes sportifs de l'Académie Saint-Louis à Québec vont finalement pouvoir faire du bruit en jouant au football...

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque commenter l'intervention du maire Bruno Marchand dans les dernières heures pour proposer une modification permanente du règlement au prochain comité exécutif, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique qu'il faudra attendre le prochain conseil de ville en octobre pour que ce soit entériné.

«À un moment donné, le "Pas dans ma cour", là, il faut se calmer là-dessus! Je trouve que c'est une bonne décision de la Ville de Québec.»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets traités:

  • Un retour important chez les Alouettes de Montréal;
  • Début du camp des recrues chez les Canadiens de Montréal;
  • Victoire de l'équipe canadienne de soccer contre le Pays de Galles.

