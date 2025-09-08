 Aller au contenu
Hybride et électrique
Report des cibles 2026

Le virage électrique est de plus en plus compliqué à comprendre

le 8 septembre 2025 11:42

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le virage électrique est de plus en plus compliqué à comprendre
Benoit Charette / Cogeco Média

Le virage électrique entrepris par nos gouvernements devient de plus en plus difficile à comprendre, estime Benoît Charette.

Écoutez le rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile et animateur de la baladoémission Ça tient la route, Benoit Charette, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il explique l’incertitude liée aux subventions fédérales et provinciales, en plus de revenir sur l’impact du report des cibles 2026 et la possibilité d’ouvrir le marché aux véhicules chinois pour offrir des modèles abordables.

