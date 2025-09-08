Le virage électrique entrepris par nos gouvernements devient de plus en plus difficile à comprendre, estime Benoît Charette.

Écoutez le rédacteur en chef de l'Annuel de l'automobile et animateur de la baladoémission Ça tient la route, Benoit Charette, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il explique l’incertitude liée aux subventions fédérales et provinciales, en plus de revenir sur l’impact du report des cibles 2026 et la possibilité d’ouvrir le marché aux véhicules chinois pour offrir des modèles abordables.