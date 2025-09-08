Cédric Klapisch revient au cinéma avec La venue de l’avenir, un film où le passé et le présent s’entrelacent.

L’histoire suit quatre cousins — Seb, Guy, Céline, Abdel — qui héritent d’une maison familiale en Normandie. En fouillant ce lieu chargé de mémoire, ils découvrent les traces d’Adèle Meunier, une femme ayant vécu là à la fin du XIXᵉ siècle.

Entre correspondances anciennes et visions oniriques, les personnages se retrouvent plongés dans le Paris de la Belle Époque.

Klapisch signe une œuvre poétique qui questionne la transmission, l’identité et le poids de l’héritage à travers une mise en scène riche et lumineuse.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson qui commente ce long métrage, à l'émission de Patrick Lagacé.