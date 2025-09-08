La nouvelle quotidienne de Radio-Canada

La nouvelle quotidienne de Luc Dionne, Antigang, plonge le spectateur dans le travail d’une escouade spécialisée, confrontée à la fois aux rivalités entre organisations criminelles et aux tourments personnels.
Patrice Robitaille incarne le sergent-détective Jean-François Bégin, un rôle pour lequel il a perdu beaucoup de poids.
Il souligne par ailleurs son grand respect pour le métier de policier.
«J'ai beaucoup de respect pour les policiers, c'est un métier vraiment difficile [...] Pour en avoir côtoyé beaucoup dans les dernières années, c'est une vocation.»
Dans cet entretien, il réagit à la concurrence médiatique avec Indéfendable et son choix de ne pas exprimer d'opinions publiques afin de préserver la neutralité de ses personnages.