La nouvelle quotidienne de Radio-Canada

La nouvelle quotidienne de Luc Dionne, Antigang, plonge le spectateur dans le travail d’une escouade spécialisée, confrontée à la fois aux rivalités entre organisations criminelles et aux tourments personnels.

Patrice Robitaille incarne le sergent-détective Jean-François Bégin, un rôle pour lequel il a perdu beaucoup de poids.

Il souligne par ailleurs son grand respect pour le métier de policier.

